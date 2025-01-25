В поисках Беловодья

Краткое ЧаВо:
Оставляю за собой право не отвечать на эти вопросы, в том числе в личных сообщениях.
1. Фотографии и цитаты из блога в некоммерческих целях использовать МОЖНО с указанием авторства (Илья Буяновский) или активной ссылкой на источник. Спрашивать разрешение НЕ НУЖНО. Предоставление оригинала в высоком разрешении - платное. Коммерческое использование обсуждаемо.
2. Всё, что я знаю о посещённых местностях, изложено в постах, а посты вы можете найти через varandej_guide.
3. Если вам не видны фотографии, то наиболее вероятно, что проблемы с их отображениям не у меня, а у вас. Готового их решения я, к сожалению, не знаю. Для начала попробуйте перезагрузить страницу или открыть её в другом браузере. Если вы выходить в сеть с территории Украины, то фото не видны из-за действующей там блокировки российских сайтов; используйте прокси. В других случаях прокси тоже иногда помогает. Если не помогает ничего из перечисленного, посмотрите комментарии других читателей. Если из них не следует, что другим читателям фотографии видны - сообщите о проблеме мне.
Предпочтительные способы связи: личные сообщения, вконтакт. Если хотите связаться со мной через фейсбук - лучше предварительно предупредите об этом в ЖЖ или ВК. Инстаграмм, Твиттер и Воцап не имею. По запросу могу - скайп, телеграмм и телефон.
Путеводитель по постам моего ЖЖ - здесь:varandej_guide
(В один пост-навигатор количество ссылок не помещается, поэтому пришлось завести для этого специальный блог).
( О правилах этого журналаCollapse )
СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ БЛОГА.
Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225