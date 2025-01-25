?

varandej

В поисках Беловодья

Another break in the Wall

Навигатор
varandej
January 25th, 2025
Краткое ЧаВо:
Оставляю за собой право не отвечать на эти вопросы, в том числе в личных сообщениях.
1. Фотографии и цитаты из блога в некоммерческих целях использовать МОЖНО с указанием авторства (Илья Буяновский) или активной ссылкой на источник. Спрашивать разрешение НЕ НУЖНО. Предоставление оригинала в высоком разрешении - платное. Коммерческое использование обсуждаемо.
2. Всё, что я знаю о посещённых местностях, изложено в постах, а посты вы можете найти через varandej_guide.
3. Если вам не видны фотографии, то наиболее вероятно, что проблемы с их отображениям не у меня, а у вас. Готового их решения я, к сожалению, не знаю. Для начала попробуйте перезагрузить страницу или открыть её в другом браузере. Если вы выходить в сеть с территории Украины, то фото не видны из-за действующей там блокировки российских сайтов; используйте прокси. В других случаях прокси тоже иногда помогает. Если не помогает ничего из перечисленного, посмотрите комментарии других читателей. Если из них не следует, что другим читателям фотографии видны - сообщите о проблеме мне.

Предпочтительные способы связи: личные сообщения, вконтакт. Если хотите связаться со мной через фейсбук - лучше предварительно предупредите об этом в ЖЖ или ВК. Инстаграмм, Твиттер и Воцап не имею. По запросу могу - скайп, телеграмм и телефон.



Путеводитель по постам моего ЖЖ - здесь:varandej_guide
(В один пост-навигатор количество ссылок не помещается, поэтому пришлось завести для этого специальный блог).

О правилах этого журналаCollapse )

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ БЛОГА.


Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
Армавир. Часть 3: Заполотнянская часть и Туапсинка
varandej
May 19th, 23:27


Хотя началом Армавира были показанные в первой части крепость и аул горских армян-черкесогаев, историю и облик "самого городского села" (ведь статус города Армавир с 4-этажными домами и 60-тысячным населением обрёл лишь в 1914 году) определила железная дорога. По ней пришли те капиталы, на которые строился показанный в прошлой части столичного вида центр, и по ней летели те бомбы Великой Отечественной, что стёрли былое великолепие с лица Земли. Пересечённая двумя мостами и тоннелем, железная дорога в Армавире как река, разделяющая город на "этот..." и "тот берег". Заполотнянская часть стороне ныне составляет примерно 80% города, и хотя новым центром она так и не стала, немало интересного можно найти и там. В чём мне помог, как и в прошлых частях, армавирский историк Сергей armavi. И даже свозил по окрестностям - на Кубани, как и на Ямале, есть своя Мёртвая железная дорога.

Рассказ +54 фотоCollapse )
Tags: , , , , , , , , ,
Армавир. Часть 2: дома и улицы
varandej
May 18th, 21:56


"Современное состояние Черкесии знакомит нас с цивилизацией Германии и Франции во времена их первых королей. Это — образец феодальной рыцарской аристократии средних веков" - писал в 1840-х годах один французский путешественник. А потому совсем не мудрено, что выросший на границе Черкесии Армавир своей структурой так похож на старый европейский город. В прошлой части я показывал его ось: руины крепости Прочный Окоп генерала фон Засса на высоком холме, укреплённый посад основанного под ним Армянского аула с широкой площадью у собора, куда спустились в 1839 году горские купцы-черкесогаи, и модерновые районы за бульваром на месте крепостной стены, снесённой с наступлением мира.

Последние напоминали своей архитектурой компактный уголок столичного города, но Великая Отечественная война оставила от старого Армавира не сильно больше, чем от Сталинграда или Севастополя. Парадокс, но лишь в 1914 году обретя статус города, Армавир быстро растерял уникальность "самого городского в России села". И сегодня, в компании историка Сергея armavi, продолжим искать в нём осколки былого.

Рассказ +49 фотоCollapse )
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Армавир. Часть 1: Прочный окоп, Армянский аул, улица Кирова
varandej
May 16th, 20:34


Первый ход игры в города, тёзка столицы древнего армянского царства, Армавир (206 тыс. жителей) на Кубани в 200 километрах восточнее Краснодара интересен не только названием. Зародившись как колония целого сошедшего с гор народа, к началу ХХ века с многоэтажными домами в духе рационального модерна он числился крупнейшим в России селом. Здешние уроженцы, чьи родословные ведут то в Армению, то в Германию, то в Ассирию, вершили московский Серебряный век и американскую Эру Джаза. В российской промышленности Армавир был флагманом целых отраслей, а местные купцы грезили железными дорогами то за перевалы Кавказа, то через Берингов пролив. Армавир называли "Одессой в миниатюре, где проживают все народы мира", вот только писателей этот мирок увековечить не нашлось. Революция превратила Армавир в заурядный рабочий город, а война безвозвратно искалечила его вид.

Возвратом "самого городского села" из забвения много лет занимается кандидат исторических наук Сергей armavi Ктиторов, ну а мне повезло увидеть "Кавказскую Москву" и "Кубанскую Америку" его глазами. И потому рассказ об Армавире, как и показанном в прошлых частях Мичуринске, займёт 3 огромных поста, в первом из которых пройдёмся по оси города.

Рассказ +55 фотоCollapse )
Tags: , , , , , , , , ,
Мичуринск. Часть 3: столица "мичуринских садов"
varandej
May 13th, 22:16


Не знаю, как у вас, а в моём детстве пригородные дачки назывались в обиходе "мичуринские сады", и лишь сейчас я понимаю, что это слово пришло из более ранней эпохи. Ну а чернозёмный город, где яблоки румяны круглый год, можно назвать их столицей. В Мичуринске уживаются, пронизывая друг друга, как будто два разных города - старинный Козлов, оплот торговцев и путейцев, по бесконечным улицам которого мы гуляли в прошлой части, и единственный в своём роде сельскохозяйственный наукоград, своим появлением обязанный всего одному, но очень увлечённому человеку. С недавних пор есть ещё и третья грань - первоклассная туристическая инфраструктура, созданная замечательными людьми из Тамбова, но о ней, как и важнейших достопримечательностях (обе на заглавном кадре), я рассказывал в первой части. А сегодня - айда по садам!

Рассказ +55 фотоCollapse )
Tags: , , , , ,
Мичуринск. Часть 2: Старый Козлов
varandej
May 12th, 19:50


Рассказы о старых районах Мичуринска обычно пишут под заголовком "Город Козлов", но после отличных гостиниц и кафешек из прошлой части у меня язык не поворачивается так каламбурить. Да и название Козлов в 19 веке звучало не более вызывающе, чем, например, Рыбинск или Слоним. В той же прошлой части я показывал самые яркие достопримечательности Мичуринска, но это ещё далеко не весь его центр от купеческих особнячков до мрачных промзон за Уральским вокзалом: с населением 43 тыс. чел. к началу ХХ века Козлов был одним из крупнейших уездных городов в нынешних границах России, превосходя, например, губернские Кострому или Владимир.

Рассказ +57 фотоCollapse )
Tags: , , , , , , , ,
Мичуринск. Часть 1: Гостиный двор, Герасимов и самый центр
varandej
May 11th, 20:48


Давно прошли те времена, когда на путешествующих по России смотрели как на чудаков, а ужасы отечественного сервиса были притчей по языцех. Да и открытый мир, увы, остался в 2010-х: глобальный тренд последних лет - заново открывать родные страны. Туристический бум теперь приходит туда, где раньше казался немыслимым, и это касается как периферий вроде Кавказа (что можно оценить в прошлой части по столпотворениям на труднодоступном Джилы-Су), так и столичных окрестностей, куда можно съездить на выходные.

Мичуринск, второй по величине (90 тыс. жителей) город Тамбовской области в 400 километрах от Москвы у развилки дорог на Воронеж и Саратов, тут оказался приятным открытием. В нём отлично сохранился исторический центр (пардон, Старый Козлов, как назывался Мичуринск до революции) и яблоки свежие круглый год. Про две грани купеческого городка и советского наукограда я расскажу отдельно в двух частях, но - позже. А для начала - общий колорит, главные достопримечательности и... люди, а вернее созданная ими инфраструктура отдыха, которая сама по себе и примечательна, и колоритна.

Рассказ +56 фотоCollapse )
Tags: , , , , ,
Южное
varandej
April 27th, 22:02
Прошедшие месяцы, путешественническое "не лето", выдались у меня прямо-таки неожиданно продуктивными: сперва я писал про Якутию и Кабардино-Балкарию потому, что должен, а затем на радостях про Байкал и Карачаево-Черкесию потому, что не должен. Ещё остаются невыложенными Армавир и Адыгея с осени и Бурятия и Монголия с лета. Надеюсь наверстать до осени, на которую планируется и пока обсуждается главный маршрут этого года. Если он состоится - то это будет новый для меня уровень и совсем неожиданное направление.

Но до осени далеко, а дома я определённо засиделся. Пора бы махнуть на юг!



Читают ли меня в таких городах, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Новороссийск, Сочи?
Кому было бы интересно встретить в своих краях Варандея, показать город, покатать по округе - пишите! Весь мой опыт говорит о том, что по-настоящему объёмным любой город предстаёт только с помощью местного жителя.



Особенно, конечно, интересует Черноморское побережье Кавказа: странно, но я до 36 лет дожил, а в Сочи не был. Даже жалко терять столь уникальное свойство! Ехать туда смотреть достопримечательности, а не купаться - идея вообще какая-то странная, но мне не привыкать. Накидайте-ка мне в комментариях личные топ-5...
1. Дольменов и их скоплений.
2. Водопадов и ущелий с ними.
3. Ни того и ни другого, но впечатлившего вас.
Tags: , ,
Возвращение на "Атоммаш", или Рекордная отгрузка
varandej
April 26th, 16:12


"Росатом" - безусловно, первое, что приходит на ум в ответ на вопрос "Чем может гордиться Россия?". Преемник советского Минсредмаша, учреждённая в 2007 году госкорпорация сумела не только сберечь всё наследство социалистического Мирного Атома, но и преумножить его. И вглубь, как на Белоярской АЭС, из всей электроэнергетики мира ближе всего подошедшей к вечному двигателю, и вширь: если в 2014 году "Росатом" строил 40% всех атомных станций планеты, то к 2022 году - уже 74%. Что и увидел я воочию 21 апреля 2023 года.

На завод "Атоммаш", что в Волгодонске Ростовской области, я впервые попал полтора года назад, но тогда - на некое спортивное событие, устроенное прямо под стальным небом его колоссальных цехов. Год спустя я вновь приезжал в Волгодонск осмотреть уже сам город, ну а нынче весной у меня вдруг зазвонил телефон, и представитель владеющего заводом дивизиона "Атомэнергомаш" озвучил предложение, от которого трудно отказаться - вотпрямозавтра беги в аэропорт, и увидишь рекордную в истории отечественного атомстроя отгрузку продукции. Если точнее, 2 реактора и 8 парогенераторов для атомных станций Китая и Индии.

Рассказ +56 фотоCollapse )
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Джилы-Су. Кульминация Кавказа
varandej
April 18th, 20:08


"Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь, десятой доли таких красот и чудес!" - все знают эту строчку из песни Высоцкого, написанной по итогам похождений в Приэльбрусье. Она и вспоминалась мне на Джилы-Су, в пожалуй самом красивом месте Кавказа по крайней мере среди таких, куда приводит не "риск и непомерный труд", а проезжая автодорога. В данном случае - показанная в прошлой части безумно красивая серпантинистая трасса из Кисловодска на юг через Долину Нарзанов. Джилы-Су у северного подножья Эльбруса расположена не сказать, чтобы очень высоко, примерно на одном уровне с поляной Азау по ту сторону Вечной горы. Но за Эльбрус нет дорог, а по всем остальным направлениям тут на десятки километров кроме гор есть "только горы, на которых ещё не бывал".

Рассказ +55 фото и 1 видеоCollapse )
Tags: , , , ,
Archive

May2023

S
M
T
W
T
F
S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Page Summary
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Categories
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Comments
Powered by LiveJournal.com