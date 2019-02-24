Шикотан. Часть 1: Малокурильское и Крабозаводское. Самые дальние селения России

Пока народ считает часы и поздравляет друг друга с отступлением 2020-го, я скажу крайне неожиданную вещь - ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ГОД. Не для…

О том, что такое Тао и почему этот колючий край в Турции стал спорной землёй армян и грузин, я рассказывал в прошлой части. В которой проехали мы…